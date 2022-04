Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Montag, dem 11.04.2022, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 17jähriger mit seinem Fahrrad die Landauer Straße in Richtung Niederauerbacher Kreisel. Dabei benutzte er mit seinem Drahtesel ordnungsgemäß den Gehweg, welcher für Fahrräder dort freigegeben ist. Unmittelbar vor dem Kreisel wollte der junge Mann dann die Fahrbahn überqueren und übersah dabei jedoch einen Pkw, welcher auf der Landauer Straße unterwegs war. Der Pkw-Fahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr vermeiden, dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad kam. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Radler zum Glück nur leichtere Blessuren in Form von Schürfwunden zu. Der am Pkw entstandene Sachschaden dürfte mit etwa 2000EUR zu beziffern sein.|pizw

