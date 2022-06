Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Überholvorgang auf K 1066 führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 08.00 Uhr auf der Kreisstraße 1066 auf Gemarkung Ehningen beim Überholen zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger BMW-Lenker befuhr die K 1066 von Aidlingen in Richtung Darmsheim und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierfür blinkte er und verringerte er seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 49-jährige BMW-Lenker vermutlich zu spät und wollte den Vorausfahrenden links überholen. In der Folge kam es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

