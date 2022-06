Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Fuchshofstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 21:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Fuchshofstraße in Ludwigsburg ein Kleinkraftrad, das ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 66 am Fahrbahnrand stand. Der Verursacher fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Zweirad, wodurch dieses umkippte und nicht mehr fahrbereit war. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07141 18-5353 zu melden.

