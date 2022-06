Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Exhibitionist auf Schulparkplatz aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Mittwoch gegen 12:10 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Zuffenhauser Straße in Korntal als Exhibitionist auftrat. Der Unbekannte hielt sich auf dem Parkplatz auf und beobachtete eine 41-jährige Frau, die in ihren auf dem Parkplatz abgestellten Pkw einstieg. Der Mann ließ seine Hose nach unten, drehte sich bewusst in Richtung der Frau und begann an seinem Glied zu manipulieren. Die 41-Jährige lenkte ihren Pkw in Richtung der Ausfahrt des Parkplatzes, woraufhin der Mann zur Seite trat, ihr nachschaute und sich weiter an seinem Glied zu schaffen machte. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa Ende 40 Jahre, trug längere dunkle Haare und einen Bart, hatte gebräunte Haut im Gesicht, war dunkel bekleidet und wirkte insgesamt sehr ungepflegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

