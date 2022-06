Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unbekannte entwenden Jeep - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch 22:00 Uhr auf Donnerstag 07:15 entwendeten unbekannte Täter einen Jeep Grand Cherokee, der in Tamm in der Stuttgarter Straße auf Höhe des Waiblinger Wegs ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Das etwa drei Jahre alte Fahrzeug mit Ludwigsburger Kennzeichen ist grau lackiert und hat einen Zeitwert von rund 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht dringend Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 0800 1100225 entgegengenommen.

