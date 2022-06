POL-FR: Denzlingen: Ausgeschlachteter Motorroller - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bötzingen - Am Pfingstmontag gegen 01:30 Uhr verschaffte sich ein 39jähriger Mann durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Schloßmattenstraße. Im Obergeschoß schlug er dann mit einem vorgefundenen Feuerlöscher die Glasscheibe eines Snack-Automaten ein um an die darin befindlichen Schokoriegel zu gelangen. Der Mann konnte noch im Gebäude durch eine eintreffende Streife des ...

