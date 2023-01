Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrunken mit dem Rad gestürzt

Diez (ots)

Am Freitag, den 13.01.2023, wurde die Polizeiinspektion Diez gegen 22:05 Uhr über einen verletzten Radfahrer in der Schulstraße informiert. Die am Einsatzort eintreffenden Beamten konnten schnell die vermeintliche Ursache feststellen: Der 56-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen hatte scheinbar zu stark dem Alkohol zugesprochen und war mit seinem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

