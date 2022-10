LPI-GTH: Einbruch in Kleingartenanlage

Ilmenau (ots) - Aus seinen vergangenen Verstößen hat ein 55-jähriger Audi-Fahrer vermutlich nicht gelernt. Am heutigen Vormittag verhandelte ein Gericht einige seiner in der Vergangenheit begangenen Straftaten. Hierbei wird ihm zur Last gelegt, mehrfach unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben. Zudem ist er seit langer Zeit nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Diesen Gerichtstermin nahm er auch am heutige Tage wahr. Nur ...

mehr