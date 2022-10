LPI-GTH: Beschlagene Frontscheibe führt zum Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße ein. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schweren Diebstahl eingeleitet und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der ...

