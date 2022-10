Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots)

Aus seinen vergangenen Verstößen hat ein 55-jähriger Audi-Fahrer vermutlich nicht gelernt. Am heutigen Vormittag verhandelte ein Gericht einige seiner in der Vergangenheit begangenen Straftaten. Hierbei wird ihm zur Last gelegt, mehrfach unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben. Zudem ist er seit langer Zeit nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Diesen Gerichtstermin nahm er auch am heutige Tage wahr. Nur leider setzte er sich wieder ans Steuer und stand dabei unter Alkoholeinfluss. Die Polizeibeamten die ihn dabei feststellten, waren auch die Beamten, welche zum gleichen Termin als Zeugen geladen waren. Somit konnten die Beamten den 55-Jährigen gleich zum anberaumten Termin mitnehmen. Dieses Verhalten war dann auch dem Gericht zu viel. Als Folge dieser Straftaten wurde der Pkw Audi A6 des 55-Jährigen beschlagnahmt. Mit weiteren Ermittlungen hat er nun zu rechnen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell