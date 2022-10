LPI-GTH: Diebstahl aus Garage - Zeugensuche

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - In den frühen Morgenstunden ereignete sich in der Landesgemeinschaftsunterkunft in der Fabrikstraße eine Streitigkeit zwischen zwei Bewohnern. Grund der Streitigkeit war eine vorangegangene Diebstahlshandlung eines 41- jährigen Marokkaners. Als Spitze der Eskalation folgte eine einfache Körperverletzung zum Nachteil des geschädigten 27- jährigen Somaliers. Das Beutegut konnte ...

