Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Petershagen gemeldet

Petershagen (ots)

Wegen zweier Einbrüche in Wohnhäuser wurden die Beamten am Donnerstag und Freitag nach Petershagen gerufen. In beiden Fällen hatten Unbekannte sich jeweils in Abwesenheit der Hausbewohner Zutritt verschafft.

So rückte im Zeitraum Montag, 18. Juli, 12.30 Uhr bis Donnerstag, 28. Juli, 9.30 Uhr ein freistehendes Einfamilienhaus im Meisenweg in Wietersheim in den Fokus der Kriminellen. Den Erkenntnissen nach verschaffte man sich im rückwärtigen Bereich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Schließlich entfernten sich die Täter unter anderem mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Außerdem stiegen Unbekannte im Schmiedeweg in Jössen im Zeitraum Montag, 18. Juli, 13 Uhr bis Freitag, 29. Juli, 18 Uhr in ein anderes Wohnhaus ein. Auch in diesem Fall verschafften sich die Einbrecher über den rückwärtigen Bereich Zutritt in das betroffene Einfamilienhaus. Ob und was in diesem Fall entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei Minden unter Telefon (0571) 88660.

