POL-PPRP: Einbruch in Schwimmbad

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (08.10.2022) auf Sonntag (09.10.2022) in einen Kiosk in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein. Aus dem Innern wurden Zigaretten im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel ...

