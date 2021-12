Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0884 --Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Pappelstraße Zeit: 04.12.2021, 03:50 Uhr

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer entzog sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ortsteil Hohentor einer Verkehrskontrolle. Dabei beschädigte er zwei Autos. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Einsatzkräfte stellten den offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer und seinen Beifahrer.

Gegen 03:50 Uhr fiel einem Streifenwagen, der in der 30er Zone der Pappelstraße in Fahrtrichtung Hohentorsheerstraße unterwegs war, ein Auto auf, das viel zu schnell unterwegs war. Als die Einsatzkräfte den Mercedes-Fahrer kontrollieren wollten, setzte er seine Fahrt fort. Auch auf polizeiliche Anhalte Signale reagierte er nicht. Er gab weiter Gas und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit quer durch die Neustadt. Im Kreuzungsbereich Weizenkampstraße/Pappelstraße verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort parkenden Audi Q3. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den vor ihm stehenden VW Golf geschoben. Trotz des Unfalls, ging der Flüchtende nicht vom Gas. Im weiteren Verlauf fuhr der Mercedes-Fahrer im Ortsteil Woltmershausen in den Gegenverkehr, bevor er im Bereich des Tabakquartiers zum Stehen kam. Polizisten stellten den 22-Jährigen und seinen ebenfalls 22 Jahre alten Beifahrer. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Zudem willigte er einer freiwilligen Blutentnahme ein. Im Fußraum des Fahrzeugs fanden Polizisten ein Messer und stellten es sicher. Der Mercedes wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Gegen den Fahrer wurden Strafanzeigen, unter anderen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gefertigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro.

