POL-HB: Nr.: 0879 --Wiederholungstäter in Haft

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Katharinenstraße Zeit: 02.12.2021, 11:00 Uhr

Ein 41-Jähriger versuchte aus einem Auto in der Innenstadt zwei hochwertige Sonnenbrillen zu entwenden. Er wurde von einem Zeugen gestellt und von Einsatzkräften festgenommen. Aufgrund von mehrfachen, gleichgelagerten Taten wurde er in Untersuchungshaft überstellt.

Gegen 11:00 Uhr stellte ein 44-Jähriger sein Auto in einer Parkgarage in der Katharinenstraße ab und vergaß abzuschließen. Als er seinen Fehler bemerkte, kehrte er zurück und fand den 41-Jährigen in seinem Mercedes sitzend vor, wie er gerade das Handschuhfach durchwühlte. Der Autobesitzer alarmierte die Polizei. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte nahmen den 41-Jährigen mit auf die Wache. Er ist bei der Polizei kein Unbekannter und schon mehrfach mit Autoaufbrüchen und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, aus diesem Grunde lag schon ein Haftantrag gegen ihn vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erwirkt und der 41-Jährige in Untersuchungshaft genommen.

