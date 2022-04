LPI-NDH: Behinderungen nach Unfall auf der Bundesstraße

Nordhausen (ots) - In der Nacht zum Montag, gegen 01.20 Uhr, kam ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem BMW in der Uferstraße ins Schleudern. Hierbei stieß er gegen eine Straßenlaterne. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenbeleuchtung kümmerten sich am Unfallort um die beschädigte Laterne. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr