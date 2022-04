Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Autofahrer in Unfall verwickelt, Radfahrer verletzt

Sondershausen (ots)

Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr am Montag, kurz vor 10.00 Uhr, den Radweg in der Hospitalstraße. Beim Queren der Straße Vor der Windleite kollidierte er mit einem Audi A6, dessen 28-jähriger Fahrer auf die Hospitalstraße nach rechts abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer musste mit zur Blutentnahme in das Krankenhaus, da ein Drogenvortest bei dem Sondershäuser positiv verlief. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

