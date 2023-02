Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vorsicht Betrug - Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker befuhr zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen das Areal einer Autowaschanlage in der Dieselstraße. Hierbei streifte er den schwenkbaren Arm eines Hochdruckreinigers und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines in der Goethestraße geparkten KIA und fuhr danach unerlaubt weiter. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Lkw. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Waiblingen-Bittenfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer streifte am Mittwochmorgen kurz nach 9:30 Uhr beim Befahren der Schillerstraße den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: WhatsApp-Betrug

Eine 62 Jahre alte Schorndorferin wurde am Dienstagmorgen per WhatsApp von bisher unbekannten Betrügern kontaktiert. In den Nachrichten gaben die Täter vor, die Tochter der Geschädigten zu sein und dringend Geld wegen unbeglichener Rechnungen zu benötigen. Letztlich gelang es den Betrügern, die Frau zu insgesamt drei Überweisungen in Höhe von über 2500 Euro zu veranlassen. Erst später bemerkte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige.

Da es derzeit wieder vermehrt zu solchen Taten kommt, rät die Polizei:

Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich konkret:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

- Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes. Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Sulzbach an der Murr: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Donnerstagmorgen kurz vor 3 Uhr wurde in der Märchenstraße in Bartenbach ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuten daraus Tabakwaren und Bargeld in noch unbekannter Höhe. In Tatzusammenhang könnten zwei junge Männer stehen, die im Umfeld des Tatorts wahrgenommen wurden. Diese waren ca. 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß. Beide hatten eine athletische Figur und waren dunkel gekleidet. Dazu wurde in der Nachtatphase bei der Rotkäppchenstraße noch ein weißer Transporter gesehen, der den flüchtenden Tätern möglicherweise als Fluchtfahrzeug diente. Weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und auf das geflüchtete Auto wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell