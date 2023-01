LPI-SHL: Gegen Tür getreten und Scheiben eingeworfen

Suhl (ots) - Zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl riefen Montagabend und in der Nacht zu Dienstag die Kameraden der Feuerwehr sowie die Polizei auf den Plan. Es konnte festgestellt werden, dass in beiden Fällen vorsätzlich Unrat angezündet wurde. Gegen die Täter ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

