POL-GT: Zwei Einbrüche in Harsewinkel am Mittwoch

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - An bislang drei bekannt gewordenen Tatorten beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag bis Dienstag (25.12. - 27.12.) Privathäuser mit Schriftzügen. Die Schriftzüge wurden in den Farben Blau, Schwarz und Gelb aufgebracht. Betroffen waren Hausfassaden, Garagentore sowie eine Mauer an der Alsen- und an der ...

