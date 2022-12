Polizei Gütersloh

POL-GT: Farbschmierereien an Wohnhäusern - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - An bislang drei bekannt gewordenen Tatorten beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag bis Dienstag (25.12. - 27.12.) Privathäuser mit Schriftzügen. Die Schriftzüge wurden in den Farben Blau, Schwarz und Gelb aufgebracht. Betroffen waren Hausfassaden, Garagentore sowie eine Mauer an der Alsen- und an der Paul-Thöne-Straße.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat innerhalb des Tatzeitraums am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

