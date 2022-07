Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Fahren anderes Auto zerkratzt

Halver (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagnachmittag, gegen 12:35 Uhr, wie ein bislang unbekannter Mann mit seinem Auto am Parkplatz des Waldbades am Herpiner Weg langsam an einem parkenden Hyundai Tucson vorbeifuhr. Der Mann hielt dabei einen Gegenstand aus dem Fenster der Fahrerseite und zerkratzt damit die gesamte rechte Seite des Hyundai. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (schl)

