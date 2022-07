Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche vergessen: Zeugin gesucht

Plettenberg (ots)

Die Polizei sucht einer Zeugin. Am Samstag, 2. Juli, war eine Ukrainerin unterwegs mit der Buslinie S2. An ihrer Zielhaltestelle am Bahnhof stürzte gegen 13.10 Uhr ihr Kinderwagen mitsamt Kleinkind um. In der Aufregung vergaß die Mutter beim Aussteigen ihre Handtasche mit Geld, Papieren und Handy. Eine knappe Stunde später versuchte sie, einem Busfahrer der Linie 74 ihr Dilemma zu erklären. Eine junge Frau oder Mädchen übersetzte auf Englisch. Bisher hat nur das Handy zur Eigentümerin zurückgefunden. Die Polizei bittet nun die unbekannte junge Helferin, sich zu melden unter Telefon 9199-6214. (cris)

