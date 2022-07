POL-MK: Brand in Entsorgungsunternehmen

Hemer (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeuges in der Steinstraße ein, verschafften sich so Zutritt zum PKW und entwendeten aus dem Innenraum einen Rucksack mit einem darin befindlichen "iPad". Im selben Zeitraum schlugen unbekannte Täter auch an einem geparkten Fahrzeug in der Rückertstraße eine kleine Seitenscheibe ein, verschafften sich so ...

