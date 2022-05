Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 87-Jähriger verwechselt Brems- und Gaspedal

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand am Montag gegen 10:10 Uhr in der Sindelfinger Straße in Böblingen. Ein 87-jähriger Peugeot-Lenker rangierte mit seinem Fahrzeug in einer Parklücke am Fahrbahnrand. Versehentlich gab er hierbei vermutlich etwas zu viel Gas und fuhr auf einen vor ihm geparkten Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen davor geparkten Skoda geschoben. Nach der Kollision verwechselte der 87-Jährige mutmaßlich das Brems- und Gaspedal und schob die beiden Fahrzeuge vor ihm zusätzlich rund 15 Meter weit nach vorne. Durch den Verkehrsunfall war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell