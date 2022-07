Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 84-Jähriger onaniert auf öffentlicher Toilette

Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus

Falschgeld auf der Kirmes

Iserlohn (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:05 Uhr, betrat ein Zeuge eine öffentliche Toilette an der Hagener Straße. Hierbei beobachtete er einen 84-jährigen Iserlohner, welcher mit heruntergelassener Hose bei geöffneter Tür in einer Toilettenkabine stand und onanierte. Der 84-Jährige konnte im Nachgang durch die Beamten, wieder bekleidet, in der öffentlichen Toilette angetroffen werden. Der Zeuge erkannte den 84-Jährigen wieder. Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischen Handlungen. (dom)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Tatverdächtige über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Untergrüner Straße. Im Anschluss wurde die Eingangstür zur Wohnung eines 88-jährigen Iserlohners aufgehebelt. Die Wohnung wurde durchwühlt. Da sich der 88-Jährige zurzeit nicht in seiner Wohnung aufhält, konnte nicht abschließend festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter der 02371-9199-0. (dom)

Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, versuchte eine 45-jährige Iserlohnerin auf der "Kiliankirmes" an einem Imbisswagen mit einem falschen 50EUR-Schein zu bezahlen. Als die Standbetreiberin den Schein auf seine Echtheit überprüfte, fiel der Schwindel auf. Den Beamten händigte die 45-Jährige im Anschluss zwei weitere 50EUR-Scheine aus. Die Polizei stellte die Blüten sicher und ermittelt nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. (dom)

