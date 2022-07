POL-PDWIL: Fund einer Fliegerbombe

Mettendorf (ots) - Am Donnertag, den 30.06.2022 zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr wurden durch die Polizei Bitburg in den Enztalstraße in Mettendorf Lasermessungen zur Geschwindigkeitsbestimmung der durchfahrenden Fahrzeuge durchgeführt. Es wurden 25 Fahrzeuge gemessen, wovon 4 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 78 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg ...

