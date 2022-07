POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Plettenberg (ots) - Die Polizei sucht einer Zeugin. Am Samstag, 2. Juli, war eine Ukrainerin unterwegs mit der Buslinie S2. An ihrer Zielhaltestelle am Bahnhof stürzte gegen 13.10 Uhr ihr Kinderwagen mitsamt Kleinkind um. In der Aufregung vergaß die Mutter beim Aussteigen ihre Handtasche mit Geld, Papieren und Handy. Eine knappe Stunde später versuchte sie, einem Busfahrer der Linie 74 ihr Dilemma zu erklären. Eine ...

