Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 200 Meter Krankabel entwendet

Wer hat das kriminelle Treiben beobachten können?

Dieburg (ots)

Auf rund 200 Meter Krankabel hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (10.7.) abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem Firmengelände in der Lagerstraße, schnitten dort von den abgestellten Kränen die Kabel ab und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute, deren Wert sich im sechsstelligen Bereich bewegen dürfte. Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr war der Diebstahl entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

