Polizei Mettmann

POL-ME: 22-Jähriger unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer - Ratingen - 2206125

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Ratingen am Samstag (25. Juni 2022) einen 22-jährigen Mann festnehmen konnte, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Mann aus Ratingen geriet mit dem Auto, welches ihm ein Bekannter geliehen hatte, mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Mehrere Zeugen beobachteten gegen 18 Uhr den Fahrer einer Mercedes C-Klasse, der zunächst auf der Düsseldorfer Straße unterwegs war und anschließend in die Sandstraße einbog. Dort kollidierte der Fahrer mit der Bordsteinkante und geriet mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Er setzte seine Fahrt weiter in Richtung Am Sandbach fort.

Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei, die im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung im direkten Umfeld das Fahrzeug an der Magdeburger Straße auffinden konnte. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten den Fahrer, einen 22-jährigen Ratinger, kurz danach festnehmen, als er zu Fuß in Richtung Breslauer Straße flüchten wollte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille (0,65 mg/l), einen Drogenvortest fiel ebenfalls positiv aus. Außerdem stellte sich heraus, dass der 22-jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. An der Mercedes C-Klasse entstand durch die Kollision ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Fahrzeug hatte ihm ein Bekannter überlassen.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten brachten den 22-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe nach Ratingen, gegen ihn sowie gegen den Halter des Fahrzeugs wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell