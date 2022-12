Polizei Gütersloh

POL-GT: Dachstuhlbrand einer leerstehenden Tierstallung

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden in der Mittwochnacht (28.12., 03.00 Uhr) durch Zeugen zu dem Brand einer leerstehenden Tierstallung an der Straße Im Plumpe in Rietberg-Westerwiehe gerufen.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte erkannten eine starke Rauchentwicklung und Flammen, die aus dem Dachstuhl schlugen. Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen sowie einzelne Kräfte aus Kaunitz und Delbrück bekämpften den Brand umgehend. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Die Löschmaßnahmen liefen bis in die Morgenstunden. Weder Personen noch Tiere wurden durch das Brandgeschehen verletzt.

Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh haben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell