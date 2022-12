Polizei Gütersloh

POL-GT: Einsatzlage an den Weihnachtstagen eher ruhig - Bilanz der Polizei

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Nach einer ersten Bilanz der Polizei Gütersloh blieb das Einsatzgeschehen im Kreisgebiet an den vergangenen Weihnachtstagen (24.12. - 26.12.) eher ruhig.

Insgesamt kam es in den Tagen von Heiligabend (24.12.) bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) kreisweit zu 410 Einsätzen. Bei einer Vielzahl der Einsätze handelte es sich um anlassunabhängige, polizeiliche Präsenztätigkeiten im Kreisgebiet. Aber auch Einsätze mit kleinere Verkehrsunfälle, Hilfeersuchen oder Ruhestörungen fielen in dem Zeitraum für die Beamten an.

Nach derzeitigem Stand kam es darüber hinaus zu folgenden besonderen Einsätzen:

Gütersloh - Schlägerei in Gaststätte

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26.12., 02.35 Uhr) kam es in einer Gaststätte an der Kaiserstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Mann betrat mit zwei weiteren Männern die Kneipe am ZOB und schlug nach einem kurzen Disput den 40-jährigen Betreiber. Anschließend verließen die Männer die Gaststätte. Vor dem Lokal schlug der Unbekannte unvermittelt noch einen 56-jährigen Gast. In der Folge flüchteten die drei Personen über den ZOB und die Eickhoffstraße in Richtung Kahlertstraße. Beschrieben wurde der Täter als etwa 30 Jahre alt und ca. 170 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren. Alle drei unbekannten Männer trugen schwarze Steppjacken.

Gütersloh - Geldbörse gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen (25.12., 06.15 Uhr) verließ ein 26-jähriger Gütersloher eine Discothek an der Bogenstraße. Als er den Angaben nach an dem angrenzenden Parkplatz auf sein Fahrrad steigen wollte, hätten ihn zwei bislang unbekannte Täter zu Boden gebracht, festgehalten und dabei die Geldbörse gestohlen. Anschließend seien die Männer zu Fuß in Richtung Unter den Ulmen davongelaufen. Eine Beschreibung der zwei Männer konnte nicht erfolgen. Ein Ausweis aus der Geldbörse konnte am Sonntagabend auf dem Paul-Westerfrölke-Weg (Dalkepromenade) nahe der Friedhofstraße wieder aufgefunden werden.

Verl - Streitigkeiten in einer Wohnung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.12., 00.30 Uhr) fuhren Polizeibeamte zu einer Streitigkeit zweier Bewohner einer Wohnung in der Grillenstraße. Der Streit der beiden Männer eskalierte und der 36-Jährige verletzte seinen 30-jährigen Kontrahenten mit einem Messer. Während der 30-Jährige durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde, verwiesen die Polizeibeamten den 36-Jährigen der Wohnung und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann ein.

Einbrüche im Kreis Gütersloh

Auch an den Feiertagen kam es im Kreis Gütersloh zu Wohnungseinbrüchen. In Gütersloh entwendeten unbekannte Täter am Sonntag (25.12., 18.45 - 19.00 Uhr) aus einem Reihenhaus am Grenzweg Bargeld. Am Heiligabend (24.12., 17.00 - 22.45 Uhr) schlugen Diebe bei einem Einfamilienhaus an der Straße In den Gründen in Clarholz zu. Zum Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Von Samstag auf Sonntag (24.12. - 25.12.) durchwühlten Einbrecher ein Wohnhaus in Borgholzhausen am Hamlingdorfer Weg. Zum Diebesgut konnten auch hier bisher keine Angaben gemacht werden. Bereits am Freitag (23.12., 16.30 - 17.10 Uhr) stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus am Eversgerdweg in Gütersloh ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Stand wurde nichts gestohlen. Im Zeitraum von Freitag bis Montag (23.12. - 26.12.) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Moltkestraße. Auch hier wurde den Feststellungen zufolge nichts entwendet. Ebenfalls in einem größeren Tatzeitraum (24.12. - 26.12.) gelangten Einbrecher in ein Doppelhaus an der Straße Eickhof. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Gütersloh - Zwei Einbrüche in Tankstellen

Zunächst gelangten bislang unbekannte Täter in der Samstagnacht (24.12., 01.40 Uhr) in einen Tankstellenshop an der Wiedenbrücker Straße. Zu möglichem Diebesgut konnten aktuell keine Angaben gemacht werden. In der Montagnacht (26.12., 04.00 Uhr) war ein Tankstellenshop an der Dammstraße Ziel eines Einbruchs. Hier erbeuteten die Diebe eine geringe Menge Bargeld sowie Zigaretten. In beiden Fällen konnten die Überwachungssysteme die Tatzeiträume eingrenzen. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Auch die Verkehrslage im Kreisgebiet blieb am Weihnachtswochenende ruhig. Lediglich am Sonntagabend (25.12., 20.25 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Sundernstraße/ Bockschatzweg ein Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrer. Ein 44-jähriger Toyota-Fahrer aus Gütersloh kollidierte beim Abbiegeversuch mit einem auf der Sundernstraße fahrenden 23-jährigen Audi-Fahrer. Während der 23-jährige Gütersloher sowie seine 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden, wurde die 41-jährige Beifahrerin des Toyota-Fahrers durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. D44-Jährige blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell