POL-GT: 18-jähriger Mitfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagmorgen (22.12., 08.30 Uhr) befuhr ein 54-jähriger Ford Transit Fahrer die Ringstraße in Richtung Bahnhof. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, welche die Ringstraße in Höhe der Fürst-Bentheim Straße an einem Fußgängerüberweg queren wollte. Die 83-jährige Dame aus Rheda-Wiedenbrück stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. ...

