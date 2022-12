Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Marienstraße; Tatzeit: 19.12.2022, zwischen 12.00 Uhr und 13.45 Uhr;

In eine Wohnung sind Unbekannte in Borken eingebrochen. Ob sie dabei Beute machten, steht nicht fest, Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus an der Marienstraße gelangten ist unklar. Zu dem Geschehen kam es am Montag zwischen 12.00 Uhr und 13.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocken: Tel. (02861) 9000. (db)

