Polizei Hagen

POL-HA: 59-jährige Autofahrerin klemmt an der Einfahrt eines Parkhauses das Bein in der Fahrertür ihres PKW ein

Hagen-Mitte (ots)

Eine 59-jährige Autofahrerin verletzte sich am Dienstagmorgen (22.11.2022) bei einem Unfall an der Einfahrt eines Parkhauses in der Innenstadt leicht. Gegen 06.50 Uhr wollte die Hagenerin mit ihrem VW in das Parkhaus am Bergischen Ring hineinfahren. An dem Automaten an der Schranke fiel ihr das Parkticket auf den Boden, weshalb sie die Fahrertür öffnete und ihr linkes Bein herausstellte. Mit dem rechten Fuß rutschte sie zeitgleich vom Bremspedal ab, sodass ihr VW mit Automatikgetriebe nach vorne rollte. Die 59-Järhige klemmte sich ihr linkes Bein in der Fahrertür ein. Außerdem rollte ihr Auto gegen ein Schild und die Parkhausschranke und es entstand Sachschaden. Eine rettungsdienstliche Behandlung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. (sen)

