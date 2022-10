Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Versuchte Räuberische Erpressung in Tankstelle

Homberg (ots)

Melsungen

Versuchte räuberische Erpressung Tatzeit: 30.10.2022, 21:30 Uhr Mindestens zwei unbekannte Täter versuchten gestern, am späten Abend eine Tankstelle in der Fritzlarer Straße zu überfallen. Zwei Täter betraten im kurzen zeitlichen Abstand den Verkaufsraum der Tankstelle. Hier ergriff ein Täter den zweiten Täter, hielt ihm eine Schusswaffe vor das Gesicht und schob ihn in Richtung des Kassentresens. Mit der Waffe bedrohte er die Kassiererin der Tankstelle und forderte "Geld" von ihr. Die Kassiererin machte eine Bemerkung zu den Tätern, gab jedoch kein Geld heraus, woraufhin die beiden Täter aus der Tankstelle flüchteten. Von den beiden männlichen Tätern in der Tankstelle liegt folgende Beschreibung vor: Der Täter mit der Schusswaffe ist ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, kräftige Figur und hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose mit weißen Druckstreifen an den Außenseiten der Beine, eine schwarze Jacke mit Kapuze und einem schwarzen Kapuzenpullover sowie Sneaker der Marke "Vans" mit Schachbrettmuster. Der zweite Täter ist ebenfalls 20 -30 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß und hat eine schmale Figur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose der Marke "Nike", einen schwarzen Pullover mit mehreren Aufdrucken, eine schwarze Kappe mit kleinem weißen Aufdruck, schwarze Sneaker und eine schwarze Bauchtasche. Beide Täter waren mit einem Mundschutz maskiert. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell