Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Dieselkraftstoff aus Lkws gestohlen

Homberg (ots)

Edermünde-Holzhausen

Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 28.10.2022, 16:00 Uhr bis 31.10.2022, 06:30 Uhr In der Zeit von Freitagnachmittag bis zum heutigen Morgen stahlen unbekannte Täter insgesamt 1250 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Lkws. Die Täter begaben sich auf das Gelände eines Transportunternehmens in der "Lange Heideteile" und dort zu den abgestellten Lkws. Hier schraubten sie die Tankdeckel an fünf Lkws ab und zapften anschließend den Dieselkraftstoff im Wert von ca. 2600,- Euro ab. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell