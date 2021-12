Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung eskaliert

Jena (ots)

Eine vorerst verbale Auseinandersetzung ist am Montagabend in Jena eskaliert. Zwei Personengruppen trafen in der Westbahnhofstraße aufeinander. Aus bisher ungeklärter Ursache entfachte sich zwischen diesen eine verbale Streitigkeit. Diese gipfelte dann darin, dass ein unbekannter Täter einen 23-jährigen schlägt. Da dieser sich zur Wehr setzt, beteiligten sich weitere zwei Personen an der Auseinandersetzung und wirken mit Tritten auf den 23-Jährigen ein. Im Anschluss entfernt sich die Gruppierung um die Täter in Richtung Zentrum. Aufgrund der Dynamik der Geschehnisse ist lediglich bekannt, dass es zwischen sieben und zehn Personen handelte, welche allesamt dunkel gekleidet waren. Der Haupttäter soll zwischen 20 und 30 Jahren und ca. 180 cm groß sein sowie einen schwarzen Mantel und eine schwarze Mütze getragen haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell