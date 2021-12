Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Misslungener Schuhtausch

Jena (ots)

In den frühen Abendstunden flog ein Schuhtausch in einem Warenhaus in der Weimarischen Straße in Isserstedt auf. Ein 22-Jähriger begab sich in den Verkaufsraum, entledigte sich seiner alten Treten und zog kurzerhand neue Sportschuhe im Wert von 75,- Euro an. Jedoch fiel dies einem Ladendetektiv auf, welcher den jungen Mann zur Rede stelle. Anstatt neuer Schuhe hat dieser jetzt eine Anzeige am Hals.

