Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Metzgerei - Täter machen nur geringe Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.10.2022:

Neukirchen-Seigertshausen

Einbruch in Metzgerei

Zeit: Freitag, 21.10.2022, 21:15 Uhr bis Samstag, 22.10.2022, 03:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.10.2022) verschafften sich unbekannte Täter in der Straße "Im Höfchen" in Neukirchen-Seigertshausen gewaltsam Zutritt in eine dortige Metzgerei.

Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten der Metzgerei nach Wertgegenständen durchsucht. Schlussendlich gelang es den unbekannten Tätern einen Bargeldbetrag in niedriger zweistelliger Höhe sowie eine leere Registrierkasse zu erbeuten. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1300,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

