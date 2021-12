Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

In der Jenaer Straße in Apolda, in einem dortigen Baumarkt kam es am 20.12.2021, gegen 14:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Ein 63jähriger Mann hatte eine Bohrmaschine aus dem Warenträger genommen und den Kassenbereich passiert ohne die Absicht, diese zu bezahlen. Durch das Personal konnte er jedoch gestellt und zur Tat befragt werden. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Das Beutegut hatte einen Wert von ca. 250 Euro. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

