POL-DU: Friemersheim: Harley gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Am Samstag (25. Juni) haben Unbekannte rund um die Straßen Am Schürenhof, Burgfeld und Auf dem Wiel mehrere Autos beschädigt. Bisher hat die Kripo 22 Autobesitzer gezählt, die frische Kratzspuren an ihren Fahrzeugen feststellten. Den Tatzeitraum schätzen die Ermittler auf etwa 8:30 bis 14:45 Uhr. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen ...

mehr