POL-PDNR: Diebstahl eines Mofa-Rollers in Gebhardshain

Linz am Rhein (ots) - Am 05.08.22 erhielt die Polizei Linz am Rhein Kenntnis über einen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße Am Gestade in Linz. Während der urlaubsbedingten Abwesenheit des Geschädigten versuchten bislang unbekannte Täter die Wohnungstüre aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, so dass sich die Täter keinen Zutritt zur Wohnung verschafften. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am ...

