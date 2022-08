Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Neustraße

Bad Hönningen (ots)

Am 06.08.2022 meldete ein Geschädigter eine Verkehrsunfallflucht in der Neustraße in Bad Hönningen. Dieser stellte zuvor seinen PKW, einen roten Alfa Romeo, in der Zeit zwischen dem 05.08.22 22:00 Uhr und 06.08.22 22:35 Uhr am Fahrbahnrand der Neustraße ab. Nachdem er zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der rechten, hinteren Fahrzeugseite. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell