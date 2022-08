Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeinspektion Neuwied für das Wochenende 05.-07.08.22

Neuwied (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.08. kam es zum Brand eines Wohnhauses in Neuwied-Engers, welcher vollständig abgelöscht werden konnte. Bei dem Ereignis wurden keine Personen verletzt, es kam lediglich zum Sachschaden an der Wohnbebauung. Hinsichtlich der Brandursache dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an, von weiteren Presseanfragen soll auf Grund der aktuellen Ermittlungen Abstand genommen werden.

Am 05.08. im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Meerpfad in Neuwied. Hierbei touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen abgestellten Mercedes, welcher hierdurch nicht unerheblich im Bereich der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Schaden wurde durch den Geschädigten erst im Nachgang festgestellt. Wenden sie sich bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Neuwied.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell