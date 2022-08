Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemittteilung der PI Betzdorf vom 06.08.2022

Betzdorf (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person am 05.08.2022, 06.35 h, auf der L 278 (Wissen) Ein 18-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr die L 278 von Wissen in Richtung Morsbach und kam in einer Linkskurve hinter der Firma Kleusberg auf regenasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet auf die dortige beginnende Schutzplanke, rutschte einige Meter darüber und kam dann an einem Baum zum Stehen. Dabei wurde das rechtsseitige Führerhaus zusammengedrückt, wobei der Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person am 05.08.2022, 08.00 h, auf der B 62 (Wallmenroth) Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wallmenroth und kollidierte in der scharfen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen. Dabei wurde der 44-jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000.-EUR.

Bedrohung am 05.08.2022, 15.50 h, in Betzdorf, Ladestraße und Beleidigung von Polizeibeamten Bei einem Trinkgelage von allesamt polizeilich hinreichend bekannten Männern gerieten zwei von ihnen in Streit, wobei der 29-jährige Beschuldigte seinen 43-jährigen Kumpel bedrohte und dabei einen undefinierten metallischen Gegenstand an den Hals hielt. Dieser Sachverhalt führte zum Einsatz mehrerer Polizeibeamten, die dann von dem 29-jährigen im Zuge der Sachverhaltsklärung als Hurensöhne, Gangster mit Ausrüstung, dreckige Deutsche und ähnlichem betitelt wurden. Bei dem 29-jährigen handelt es sich um einen in Deutschland geborenen Türken, der nun zwei weitere Strafanzeigen auf sein Konto bekommt. Auch hier wird erneut die Respektlosigkeit bestimmter Personen gegenüber Polizeibeamten nur allzu sehr deutlich.

