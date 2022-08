Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Unkel (ots)

Am 01.08.2022 zwischen 11:30 und 13:30 Uhr stellte der Geschädigte seinen PKW, einen grauen Renault Dacia, auf dem Parkplatz des Vorteilscenters in Unkel ab. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an diesem fest. Der Verursacher steht aktuell nicht fest, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eröffnet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

