POL-BOR: Bocholt - Nebelanlage vertreibt Einbrecher

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Eichenallee; Tatzeit: 19.12.2022, 23.15 Uhr; Deutlicher Alkoholgeruch stieg Polizisten in die Nase, als sie am Montagabend auf der Eichenallee in Ahaus-Wessum einen Autofahrer angehalten hatten. Der 19-Jährige gab an, im Laufe des Tages mehrere Dosen Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,3 Promille hindeutete. So ...

