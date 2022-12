Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beifahrer öffnet Autotür

Radfahrerin weicht aus und stürzt

Autofahrerin flüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Hessenweg / Fuistingstraße; Unfallzeit: 20.12.2022, 08.45 Uhr;

Um eine Kollision mit einer Autotür zu verhindern, wich am Dienstagmorgen eine Radfahrerin in Ahaus aus. Dabei stürzte sie. Die 19-Jährige war auf dem Radweg des Hessenwegs in Richtung Fuistingstraße unterwegs, als neben ihr ein schwarzer BMW vor einer roten Ampel anhielt und die Beifahrertür geöffnet wurde. Eine männliche Person stieg aus, entschuldigte sich kurz und ging weg. Die Fahrerin des SUV mit Steinfurter Kennzeichen setzte ihre Fahrt unbeirrt fort, obwohl die Gestürzte sie angesprochen hatte. Nun sucht die Polizei die ca. 40 Jahre alte Fahrerin sowie den Beifahrer. Dieser wird wie folgt beschrieben: circa 17 bis 19 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißer Rückenaufschrift und einer schwarzen Mütze. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell