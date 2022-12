Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Werkstatt

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Diepenheimstraße; Tatzeit: zwischen 17.12.22, 13:14 Uhr, und 19.12.22, 06.40 Uhr;

Mehrere Werkzeuge/Geräte der Marke Bosch entwendeten noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Kraftfahrzeug-Werkstatt an der Diepenheimstraße. Der oder die Täter schlugen die Scheibe eines Rolltores ein und konnten so in die Halle eindringen. Entwendet wurden zwei Akku-Flex, drei Akku-Schrauber, ein Akku-Schlagschrauber, Ladegeräte, Akkus, ein Radio und ein Analyselaptop. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

